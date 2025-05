Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável em Goiás é preso em Costa Rica

Com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, um homem de 39 anos foi preso na tarde deste sábado (3), pela Polícia Militar de Costa Rica.

Durante patrulhamento e abordagem de rotina realizada pelos policiais militares, o homem foi localizado e identificado como condenado a mais de 13 anos de reclusão em regime fechado pela Justiça do município de Mineiros, no estado de Goiás, conforme o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanece à disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também