Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo

A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos na madrugada de sexta-feira (28), em Mundo Novo, depois de ele ser acusado de ameaçar de morte a ex-sogra e a ex-cunhada no bairro Itaipu.

Quando os militares o localizaram, ele estava conduzindo uma motoneta de origem paraguaia e apresentava sinais de embriaguez.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência, foi feita uma checagem de rotina, que revelou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele também era considerado foragido do sistema prisional.

Diante da situação, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde foram adotadas as medidas legais. O caso foi registrado como ameaça, embriaguez ao volante e evasão prisional. A motoneta foi apreendida e encaminhada ao Detran.

