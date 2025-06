Homem com mandado por tráfico é baleado ao tentar desarmar policial na Capital

Renan Bulhões Almeida, de 29 anos, foi baleado e preso por tráfico de drogas na noite deste sábado (7), na Rua Toró, no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares patrulhavam a região, conhecida como ponto de venda de drogas, quando abordaram quatro suspeitos em frente a uma residência.

Durante a tentativa de abordagem, Renan tentou fugir com uma mochila preta. Ele foi contido no portão da casa, mas resistiu e agrediu os policiais com socos e empurrões.

Os outros três suspeitos tentaram impedir a prisão. Nisso, Renan correu para casa e entrou em luta corporal com um dos agentes, tentando desarmá-lo.

Então, o policial atirou e atingiu o joelho esquerdo do suspeito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa. Além de Renan, dois homens foram detidos por resistência e desobediência. O quarto suspeito conseguiu fugir.

Na mochila preta, foram encontradas porções de cocaína e a polícia constatou que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A arma do policial, uma pistola Beretta calibre 9mm, foi apreendida para perícia.

