Um homem, de 37 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (14), enquanto estava na frente de sua casa na região da Homex, no Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A vítima é conhecida pela polícia por ter várias passagens por diversos crimes.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido por populares com um ferimento de arma de fogo na coxa esquerda e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

A Polícia Militar esteve pela unidade de saúde para pegar alguns detalhes, quando a vítima relatou estar na varanda de sua casa, quando um indivíduo, que ele não conhecia, passou portando uma pistola e efetuou vários disparos, acertando sua coxa.

Após ser atingido, ele correu para o fundo de sua residência e pediu ajuda para um vizinho.

Na verificação, a polícia encontrou várias passagens por diversas crimes no nome da vítima, inclusive tráfico de drogas. Após ser atendido na UPA, o homem foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

