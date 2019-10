Homem comete triplo homicídio porque teriam zombado da "coragem" dele

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

As equipes da Força Tática da Polícia Militar e Civil prenderam na terça-feira (15), Laudinir da Silva Penaz, 34 anos, o “Corumba” por triplo homicídio, ocorrido no último domingo (13) na fazenda Coqueiro, localizada na estrada que vai para Forte Coimbra, distante 60 km do centro corumbaense.

Conforme o sargento da Polícia Militar, Wagner Souza Braga, as buscas tiveram início logo depois do crime e no momento da prisão, Laudenir confessou ter matado a tiros Pedro Carlos Aquino, 45 anos; Jocemar Gonçalves dos Santos, de 36 anos e João Estevão Cáceres, de 50 anos e ferido Vinícius Schumacher de Lima, de 27 anos, baleado na lateral esquerda da boca.

"Recebemos a informação de que ele poderia estar próximo da divisa com a Bolívia”, contou o sargento Braga. As equipes seguiram para a região do Jacadigo na noite de segunda em viaturas descaracterizadas e passaram a madrugada na área, solicitando, inclusive, apoio da Polícia Boliviana, já que a região fica na faixa de fronteira entre os dois países.

Sargento PM Braga, disse que no momento da prisão, autor tentou fugir, mas acabou se entregando. “Fechamos o cerco e no final da manhã desta terça-feira, chegamos no sítio em que estava escondido. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir para a Bolívia, mas como já havia equipe da polícia boliviana, retornou para o lado brasileiro. Foi quando sofreu uma queda e acabou se rendendo”, completou o sargento da PM, frisando ainda que a vítima que sobreviveu, Vinícius Schumacher de Lima, o reconheceu como autor dos crimes.

Ao Diário Corumbaense, o assassino confesso disse estar "arrependido" pelo o que fez e também negou ter roubado qualquer quantia em dinheiro. “Eu atirei neles porque disseram que eu não era homem e que corumbaense não tinha coragem de atirar. Foi aí que resolvi atirar neles. Depois disso, fugi com o carro e abandonei perto do lixão e fui para o local onde me prenderam, mas eu não queimei nenhum carro e nem roubei nenhum dinheiro”, afirmou Laudinir. Mas, as investigações apontam que ele incendiou o veículo e provavelmente pegou o dinheiro das vítimas.

O carro, foi encontrado em chamas em uma mata, localizada na rua Ceará entre a Vinte e Um de Setembro (trecho anel viário) e Edu Rocha, parte alta da cidade, na noite de domingo.

Já em relação ao tiro disparado contra o único sobrevivente, Laudinir declarou: “atirei nele para não deixar vestígios. Ele estava no local e viu o que tinha acontecido”. Nenhuma arma foi encontrada durante a prisão do acusado.

Laudinir está preso na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

