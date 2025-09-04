Homem condenado a 12 anos por estupro é preso em Campo Grande

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar na última terça-feira (2), em Campo Grande, durante ação realizada no bairro Jardim Tijuca.
Segundo apurado, ao perceber a presença da equipe, ele teria apresentado comportamento suspeito e tentou entrar em um restaurante, mas foi abordado.
Na checagem ao sistema, foi constatada uma ordem de prisão expedida pela Justiça, relacionada a processo por estupro de vulnerável que tramita desde 2016.
O homem foi encaminhado à Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para formalização da captura.
Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (4) e, em seguida, será levado a um presídio para cumprir a pena de 12 anos de reclusão.
