Homem confessa estupros de estudantes e é preso em Dourados

Na última terça-feira (05), Janderson Benites Peixoto, de 40 anos, foi preso preventivamente pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), acusado de estupro e tentativas de estupros a estudantes na região do Jardim Universitário, em Dourados.

Na delegacia, o suspeito identificado como Janderson confessou os crimes e detalhou como abordava as vítimas, e contou que em uma das abordagens, o indivíduo atacou e conseguiu arrastar a estudante para um matagal, onde consumou o estupro. Em outras ocasiões, as mulheres conseguiram correr.

Os casos ocorreram no ano passado e, desde então, o homem era investigado pelo Setor de Investigações Gerais, prestou depoimentos e negou as acusações, até que confessou alegando arrependimento.

A polícia representou pela prisão preventiva do autor, e o pedido foi acatado pela Justiça. Agora, ele está detido em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) à disposição do Poder Judiciário.

Com a prisão do autor, os investigadores do SIG não descartam a possibilidade de que novas vítimas possam aparecer.



