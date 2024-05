Homem corre para pedir ajuda na casa do pai após ser baleado no rosto

Homem, de 40 anos, pediu socorro na casa do pai depois de ter sido baleado no rosto, durante uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de domingo (19), na Rua Dos Músicos, localizada no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas.

Conforme o site da Rádio Caçula, o homem foi atingido por um tiro no rosto. Ele apareceu na casa do pai com um ferimento na região do nariz, com sangramento ativo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o homem, em estado grave, para o Hospital Auxiliadora, onde ele ficou internado.

Ainda segundo o site, a tentativa de assassinato teria sido cometida por conta de um crime passional.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também