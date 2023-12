Homem 'dá de cara' com rival na rua e apanha de oito pessoas em Corumbá

Homem, de 30 anos, foi agredido por aproximadamente oito pessoas e ainda levou um golpe de facão, desferido por uma mulher, em seu antebraço. O caso teria acontecido depois que ele saia de uma festa, nas primeiras horas da manhã do dia 25 de dezembro, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele voltava para casa a pé quando acabou cruzando com um desafeto. Com uma rixa antiga, o homem passou a provocar a vítima e a irritar.

Sem aguentar as provocações, a vítima partiu para cima do desafeto. Dando início a briga. No entanto, um grupo de oito pessoas que estava em uma confraternização seguraram a vítima, para que o autor o agredisse. Ele foi atingido por socos no rosto, chutes na região do abdômen e genital.

Em determinado momento, uma tia do agressor teria se aproximado da confusão armada com um facão. Ela então golpeou a vítima no antebraço, causando sangramento. Todos se afastaram e a vítima conseguiu ir embora, indo à unidade de saúde para atendimento médico.

Depois disso, o rapaz procurou as autoridades policiais. Ele apresentava lesões no braço, boca, abdômen e tomou vários pontos no ferimento causado pelo facão.

