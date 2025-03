Homem dÃ¡ entrada em UPA com crise de ansiedade e morre momentos depois

Um homem de 35 anos morreu horas depois de dar entrada na UPA se queixando de uma crise de ansiedade na madrugada deste sábado (22), em Campo Grande.



Consta no boletim de ocorrência, o paciente passou pela UPA Nova Bahia, com relato de crise de ansiedade. Mais tarde ele deu entrada na Santa Casa por onde passou por uma intubação orotraqueal. A situação evoluiu com choque e acidose metabólica refrataria (acúmulo de ácido), além de hiperlactatemia (Alterações lácticas).



A família relata que o paciente era alcoólatra, e a algum tempo apresentava mal estar, vômitos frequentes, diarreia e síncope, além de ser usuário de drogas ilícitas.



A vítima foi à óbito às 0h40. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também