Homem dá golpe de R$ 6,5 mil em ex-presidiário e acaba sendo sequestrado em Angélica

Homem, de 45 anos, foi sequestrado por dois ex-presidiários durante a quarta-feira (6), na rodovia MS-141, entre a ponte do rio Ivinhema e o município de Angélica.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) detalhou que os suspeitos contaram que foram vítimas de um golpe após contratarem o homem para cancelar multas de trânsito, com prejuízo de R$ 6,5 mil.

Na noite de ontem, as equipes da PMR estavam fazendo patrulhamento na região quando abordaram uma caminhonete Dodge Ram. Ao fazer as verificações, perceberam que o passageiro, que estava sentado no banco da frente, estava com as mãos amarradas com um fio de energia.

Diante da suspeita de sequestro, todos os três foram obrigados a descer do veículo. Em conversa com as equipes, a vítima contou que conheceu um dos sequestradores no presídio de Ivinhema. Ontem, ele estava viajando quando seu carro quebrou entre Ipezal e Angélica. Por estar sem saída, pediu ajuda ao suspeito.

Ao entrar na caminhonete do conhecido, o homem acabou sendo sequestrado, amarrado e passou a ser ameaçado com uma arma. Durante o trajeto, o suspeito afirmou que mataria a vítima e a levaria para um local desconhecido. A ação aconteceu por 30 minutos, até que o grupo foi abordado pela PMR.

Dentro da Dodge Ram as equipes encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Além disso, outra arma do mesmo calibre foi localizada em um matagal às margens da rodovia, que havia sido jogada com a aproximação da viatura.

Enquanto isso, o suspeito contou que a vítima prometeu cancelar suas multas de trânsito em troca de dinheiro. Para isso, havia transferido R$ 4 mil para a esposa da vítima e mais R$ 2,5 mil para um homem dono de uma garagem em Glória de Dourados, que seria o responsável pelo suposto serviço.

Os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Angélica, onde o caso foi registrado como ameaça, sequestro e posse de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também