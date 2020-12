Homem de 34 anos é preso pelo roubo de 13 cabeças de gado

O Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu na segunda-feira (7), em flagrante, um homem de 34 anos por abigeato e outro, de 58 anos, por receptação animal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ao todo, foram encontradas 13 cabeças de gado produtos de crime de abigeato.

A Delegacia havia recebido várias denúncias anônimas sobre possível crime de abigeato que havia acabado de acontecer. De acordo com os informes anônimos, o homem de 58 anos, responsável por uma Fazenda a quatro quilômetros do centro, na Estrada do Mimoso, teria chegado ao local com um veículo carregado de gado e, naquele exato momento, estaria carneando os animais.

As denúncias apontavam que o suspeito teria arma de fogo ilegal naquela propriedade.

Os investigadores, acompanhados do delegado, deslocaram-se até a propriedade e flagraram o suspeito no exato momento em que carneava um dos gados, sendo que os demais bovinos estavam mantidos em um curral.

A Polícia realizou breve entrevista com o suspeito, que afirmou não ser o responsável pelo furto dos gados, mas que teria adquirido os animais do gerente de uma fazenda a 60 km do centro, na Estrada do Mimoso, qualificado como o homem de 34 anos.

Ele admitiu, ainda, manter em sua propriedade arma de fogo de maneira ilegal, a saber, uma espingarda.

Ele recebeu voz de prisão por receptação qualificada dos 13 animais e, também, por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

Os policiais conseguiram identificar a marca nos animais, o símbolo AS. A equipe entrou em contato a vítima, dono dos gados, sendo por ela confirmada a ocorrência de furto e que não havia autorizado seu gerente a pegar os animais e vendê-los.

Ato contínuo, os policiais civis foram até a fazenda e deram voz de prisão ao gerente pela prática do crime de abigeato.

Tanto o receptador quanto o furtador foram conduzidos à Delegacia para a tomada das providências legais, e estão custodiados em uma das celas à disposição da Justiça.

Por fim, os animais foram recuperados, apreendidos e deverão ser restituídos ao real proprietário.

