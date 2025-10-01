Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem de 45 anos morre dormindo no Nova Lima

Ele foi encontrado já sem sinais vitais pela esposa

01 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Homem, de 45 anos, morreu dormindo durante a manhã de terça-feira (30), na casa onde morava com a esposa e a filha de criação, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a filha da vítima detalhou que por volta das 9h recebeu uma ligação da genitora dizendo: ‘seu pai tá roxo e gelado’. Diante da situação, saiu correndo do serviço e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao chegar no endereço indicado conseguiu apenas constatar o óbito.

A mulher do homem então detalhou que eles tiveram uma rotina normal pela manhã, sendo que após o café ele deitou no colchão da sala e ela no sofá, onde dormiram. Ao acordar, ela o encontrou sem vida.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima afirmou que seu genitor era ‘muito novo’ e não apresentava qualquer tipo de comorbidade.

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada, sem indício de crime e será investigada.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi descoberto na manhã de ontem
Polícia
Adolescente se inspiram em ataques na internet e planejam massacre em escola de Dourados
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
A comunidade indígena recebeu a doação com muito entusiasmo
Polícia
Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Polícia
Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Polícia
Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã
Polícia
Suspeito de estuprar as filhas pequenas é preso em Laguna Carapã
O flagra foi feito na manhã de hoje
Interior
Aumizade! Caramelo aguarda dono por horas em porta de delegacia de MS
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Mandado foi cumprido na Zornimat
Polícia
Gaeco mira possíveis fraudes em licitações de papelarias em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul