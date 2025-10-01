Homem de 45 anos morre dormindo no Nova Lima

Homem, de 45 anos, morreu dormindo durante a manhã de terça-feira (30), na casa onde morava com a esposa e a filha de criação, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a filha da vítima detalhou que por volta das 9h recebeu uma ligação da genitora dizendo: ‘seu pai tá roxo e gelado’. Diante da situação, saiu correndo do serviço e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao chegar no endereço indicado conseguiu apenas constatar o óbito.

A mulher do homem então detalhou que eles tiveram uma rotina normal pela manhã, sendo que após o café ele deitou no colchão da sala e ela no sofá, onde dormiram. Ao acordar, ela o encontrou sem vida.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima afirmou que seu genitor era ‘muito novo’ e não apresentava qualquer tipo de comorbidade.

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada, sem indício de crime e será investigada.

