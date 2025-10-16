Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante

Cícero Siqueira Silva, de 48 anos, faleceu nesta quinta-feira (16) no Hospital da Vida, em Dourados, após complicações decorrentes de uma queda de bicicleta ocorrida no último sábado (12), em Rio Brilhante.
Segundo informações da ocorrência, o sobrinho da vítima relatou que Cícero caiu enquanto utilizava sua bicicleta e foi socorrido, recebendo atendimento médico.
Após ser liberado com alta hospitalar, o quadro de saúde se agravou e ele precisou retornar ao hospital na terça-feira (14), sendo posteriormente transferido para Dourados, onde infelizmente não resistiu.
O corpo será levado de volta para Rio Brilhante, onde serão realizados o velório e o sepultamento.
