Polícia

Homem de 48 anos morre após complicações por queda de bicicleta em Rio Brilhante

Cícero Siqueira Silva chegou a receber alta, mas retornou para o hospital e acabou vindo a óbito

16 outubro 2025 - 18h06Taynara Menezes    atualizado em 16/10/2025 às 18h14

Cícero Siqueira Silva, de 48 anos, faleceu nesta quinta-feira (16) no Hospital da Vida, em Dourados, após complicações decorrentes de uma queda de bicicleta ocorrida no último sábado (12), em Rio Brilhante.

Segundo informações da ocorrência, o sobrinho da vítima relatou que Cícero caiu enquanto utilizava sua bicicleta e foi socorrido, recebendo atendimento médico.

Após ser liberado com alta hospitalar, o quadro de saúde se agravou e ele precisou retornar ao hospital na terça-feira (14), sendo posteriormente transferido para Dourados, onde infelizmente não resistiu.

O corpo será levado de volta para Rio Brilhante, onde serão realizados o velório e o sepultamento.

