Homem de 64 anos é preso por posse irregular de arma

Homem de 64 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9), pela Polícia Militar de Rio Verde de MT (MS), por posse irregular de arma de fogo.

A Guarnição de Serviço foi acionada via 190 informando que um indivíduo estava de posse de uma arma de fogo ameaçando outras pessoas em um bar na Rua Porfírio Gonçalves.

De posse das características, os militares foram ao local, realizaram abordagem e revista pessoal no suspeito, porém de ilegal foi encontrado. Ao ser questionado sobre uma arma, ele negou, mas ao realizarem revista no quarto dele, foi encontrado um revólver calibre 38 Marca Rossi com 15 munições intactas e 10 deflagradas.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a arma e munições para a delegacia local para as demais providências.

