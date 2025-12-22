Homem de 77 anos é preso por estuprar e exibir vídeo sexual a criança

Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta segunda-feira (22), um homem de 77 anos suspeito de estuprar uma criança de sete anos e de divulgar cenas de sexo envolvendo menores. Ele foi localizado e capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde estava escondido.

Segundo as investigações, o suspeito se aproveitou da relação de proximidade e confiança com a vítima para cometer os abusos.

Uma testemunha relatou ter flagrado a criança no colo do investigado enquanto ele assistia a filmes pornográficos, situação que causou imediata repulsa.

Ainda de acordo com o depoimento, após o episódio, a criança passou a demonstrar comportamentos de cunho sexual e a utilizar linguagem incompatível com a sua idade.

Ameaças

A apuração policial também revelou que o homem intimidou a vítima, afirmando que sua mãe poderia agredi-la caso ela revelasse os fatos, o que provocou medo e o silêncio inicial da criança.

Em outro momento, ele ainda teria tentado oferecer dinheiro para reduzir a gravidade do crime.

Diante dos elementos colhidos, os policiais civis cumpriram mandato de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável e exposição de cenas de sexo à criança.

