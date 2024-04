Homem defende mulher que estava sendo espancada e é esfaqueado no Dom Antônio

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado várias vezes e está em estado grave, depois de defender uma mulher que estava sendo agredido pelo autor, de 37 anos, durante a madrugada deste domingo (7), no bairro Dom Antônio, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, onde encontraram um homem ferido por golpes de arma branca (faca). Ele contou que ao ver o autor batendo na mulher, não pensou duas vezes em defende-la, mas acabou sendo esfaqueado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima.

Enquanto o fato era atendimento, populares informaram que um homem estava caído na Rua Mitsyo Aratani. Porém, esse era o autor das facadas na vítima que recebia atendimento do SAMU. Ele estava com vários ferimentos no rosto, como mandíbula e olhos, consciente, porém desorientado. Desta forma, ele não conseguia passar suas versões dos fatos.

A mesma equipe do SAMU, prestou atendimento ao autor e encaminhou os dois para a Santa Casa de Campo Grande. No hospital, a equipe médica informou que o estado de saúde do homem, que foi esfaqueado é grave já que ele foi atingido por golpes no abdômen, cotovelo esquerdo, punho direito e pescoço.

A mulher, que estaria apanhando do autor, não foi localizada pela guarnição da Polícia Militar. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

