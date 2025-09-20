Menu
Polícia

Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais

20 setembro 2025 - 14h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real)

Maicon Alce de Castro, de 39 anos, morreu ao ser atropelado enquanto estava deitado na Avenida Augusto Lopes da Silva, localizada na cidade de Rio Brilhante. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (19).

Conforme as informações policiais, a vítima estava deitada no meio da rua quando foi atingido por um Fiat Siena, que era conduzido por uma jovem de 27 anos. Ela contou seguia pela via sentido Centro/Bairro, quando atropelou Maicon.

De imediato, ela teria parado e acionado o socorro, porém, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local indicado, o homem já estava sem sinais vitais.

Uma das suspeitas é que a Maicon estaria alcoolizado e já tinha sido visto deitado em via em outras ocasiões na cidade. A condutora do carro passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi de 0.14 mg/l de álcool, o que não configura crime de embriaguez, e sim infração administrativa. Ainda de acordo com a ocorrência, ela não apresentava nenhum sinal de alteração psicomotora.

Ainda assim, a mulher foi conduzida para a delegacia para as devidas providências, ouvida e liberada. O veículo foi entregue para um familiar dela. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

