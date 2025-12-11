Homem denuncia filho por injúria após ser chamado de 'aleijado' e 'caloteiro' em Dourados

Um homem de 50 anos procurou a polícia na manhã desta quinta-feira (11) após afirmar ter sido alvo de ofensas do próprio filho, de 29 anos, no bairro Vila Roma II, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai recebeu uma ligação do filho por volta das 7h30, cobrando a devolução de R$ 500 emprestados para o genitor. Ele explicou que não tinha condições financeiras de devolver o valor naquele momento, mas que faria o pagamento assim que possível.

A vítima relatou que, diante da resposta, o rapaz passou a xingá-lo, chamando-o de “caloteiro, aleijado, sem vergonha e vagabundo”, entre outras expressões que ele disse não recordar. Segundo o homem, as ofensas o deixaram profundamente humilhado, sobretudo porque, segundo ele, sempre ajudou o filho “dentro das suas possibilidades”.

O homem contou ainda que perdeu a perna esquerda após complicações de saúde relacionadas a diabetes e uma infecção. Antes disso, trabalhava como cozinheiro e atualmente recebe um benefício do INSS.

Sentindo-se discriminado em razão de sua deficiência, ele decidiu procurar a delegacia e manifestou interesse em representar criminalmente contra o filho.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como injúria qualificada pela condição de pessoa com deficiência e será investigado pela Polícia Civil.

