Homem desaparece durante pescaria no rio Anhanduí

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros retomou nesta segunda-feira (20) as buscas por um homem não identificado, de 42 anos, morador em Anastácio que, no sábado (18), desapareceu durante uma pescaria no rio Anhanduí, em uma fazenda localizada entre Sidrolândia e Campo Grande.

Segundo informalçoes do O Pantaneiro, o sumiço teria ocorrido à tarde e as equipes foram acionadas por volta das 17 horas. No entanto, por conta do anoitecer, as buscas tiveram início apenas no domingo. Mergulhadores fizeram varredura pelo rio, mas ainda não encontraram a vítima.

Uma testemunha que estava com vítima disse que eles pescavam e depois alegou que estavam caçando. Por este motivo, foi encaminhada à Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre as divergências no relato.

Deixe seu Comentário

Leia Também