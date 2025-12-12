Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas

Semilton do Prado, de 53 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 12, após passar mal em uma via pública de Três Lagoas. Ele chegou a descer do carro e gritar por ajuda, antes de falecer.
O caso aconteceu na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santa Terezinha. A principal suspeita é que Semilton tenha sofrido um infarto fulminante do miocárdio.
Segundo informações do portal RCN 67, populares chegaram a acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, quando os socorristas estiveram no local, a vítima já estava sem os sinais vitais.
A Polícia Militar foi acionada para isolar o local e auxiliar no trânsito, enquanto aguardava a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.
O caso será investigado pelas autoridades.
