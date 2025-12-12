Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas

A principal suspeita é que Semilton do Prado tenha sofrido um infarto fulminante do miocárdio.

12 dezembro 2025 - 15h43Luiz Vinicius
Homem morreu possivelmente vítima de infartoHomem morreu possivelmente vítima de infarto   (RCN67)
Dr Canela

Semilton do Prado, de 53 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 12, após passar mal em uma via pública de Três Lagoas. Ele chegou a descer do carro e gritar por ajuda, antes de falecer.

O caso aconteceu na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santa Terezinha. A principal suspeita é que Semilton tenha sofrido um infarto fulminante do miocárdio.

Segundo informações do portal RCN 67, populares chegaram a acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, quando os socorristas estiveram no local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local e auxiliar no trânsito, enquanto aguardava a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
cepol
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande
Delegacia de Ponta Porã
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Polícia
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal
Polícia
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025