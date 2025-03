Homem descobre que foi corno durante o casamento e ameaÃ§a matar a ex em Dourados

Homem, de 30 anos, foi preso depois de ameaçar matar a ex-companheira, de 25 anos, durante a noite de domingo (2), e Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal manteve um relacionamento por 7 anos, porém, acabaram terminando o casamento. Ainda assim, eles moram juntos em uma casa localizada na rua Clarinda Matos Moreira.

Durante uma crise de ciúmes, os dois começaram a discutir, momento em que a vítima foi ameaçada de morte e colocou o ex para fora do imóvel. A Polícia Militar foi acionada por ela e ao chegar, prenderam o homem em flagrante.

Questionado, o autor negou as ameaças. No entanto, confirmou que teve uma discussão com a ex após descobrir uma traição da mulher.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como ameaça e violência doméstica.

