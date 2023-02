Homem descobre traição da esposa, mata amante e foge logo em seguida

A Polícia Civil investiga um caso de homicídio e tentativa de feminicídio ocorridos na noite deste sábado (25) no distrito de Culturma, na cidade de Fátima do Sul, a 257 quilômetros da Capital, após Diego Alves Gonçalves, de 33 anos, tentar matar sua esposa e esfaquear até a morte o amante dela.

Segundo informações do portal Dourado News, Maira Barros de Oliveira, de 18 anos, estava tendo um caso extraconjugal com Marcos Lopes de Oliveira, 31 anos, seu ex-padrasto, tendo em vista que ele já foi casado com a mãe da mulher e teve 4 filhos com ela.

A vítima contou à polícia que Diego chegou na casa de Marcos, e ao flagrar os dois em um dos quartos da residência, partiu para cima do amante da companheira e o atacou com golpes de faca.

A vítima conseguiu fugir do ataque, porém, caiu no terreno vizinho e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local antes mesmo da chegada do socorro. Marcos foi atingido por, pelo menos, cinco golpes de faca na região do tórax, mãos, orelha e perna.

A mulher foi ferida por um golpe de faca em seu braço e foi levada até o Pronto Socorro do Hospital da SIAS, em Fátima do Sul, onde foi medicada e liberada logo após ser atendida pelos médicos.

Após o crime, Diego fugiu do local e encontra-se foragido.

