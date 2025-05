Homem descumpre medida protetiva, invade imóvel e ameaça a ex em Bandeirantes

Mesmo com medida protetiva para ficar longe da ex, um homem de 33 anos, desobedeceu a determinação e fez ameaças contra a vítima, chegando a colocar uma faca em seu pescoço na noite de sexta-feira (23), no bairro Silvino de Barros, em Bandeirantes,



A vítima, uma mulher de 48 anos, acionou a equipe policial por volta das 21h39, informando sobre a invasão de seu imóvel por parte do ex-companheiro, contra quem possui uma medida protetiva em vigor desde 16 de abril. O homem estaria visivelmente embriagado e agressivo.



Segundo a vítima, inconformado com o fim do relacionamento, o agressor pegou uma faca de mesa, encostou o objeto no seu pescoço e a ameaçou.



Esta não seria a primeira vez que o autor desrespeita a decisão judicial desde que foi formalmente notificado da medida protetiva. Mesmo proibido de se aproximar, ele permanecia no imóvel aos finais de semana, alegando trabalhar na zona rural durante a semana.



Diante da gravidade da situação, a equipe da Polícia Militar encaminhou tanto a vítima quanto o autor à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. O homem foi entregue sem lesões corporais aparentes.

