Homem descumpre medidas protetivas e acaba esfaqueado pela ex

Durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Vaz de Caminha no Bairro Noroeste na noite de ontem (29), uma mulher de 34 anos, abordou a guarnição relatando que o ex-companheiro estava desobedecendo medidas protetivas.

Enquanto os policiais estacionavam para atender a mulher, ela avançou contra o ex, Mário José de 30 anos, o agredindo com tapas e depois desferiu um golpe com uma faca nas costas, na região da escapula esquerda do homem.

Segundo ela, o ex-companheiro além de descumprir medidas protetivas, estava a ameaçando, por isso agiu na defensiva.

José Mário foi encaminhado até a UBS Tiradentes, e depois foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, junto com a mulher, lá foi identificado que havia um mandado de medida protetiva contra ele pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

O caso foi registrado lesão corportal dolosa e a desobediência da medida ficará a cargo da DEAM.

