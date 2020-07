Homem desenterra avó e dança com cadáver

Um homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, desenterrou o corpo da avó, uma idosa de 61 anos, na madrugada desta quinta-feira (2), e foi flagrado dançando com o cadáver, a cerca de 1 km do cemitério no centro de Manaus.

De acordo com informações da mídia local, o neto quebrou o túmulo, retirou o corpo da sepultura, colocou nos ombros e saiu caminhando pela rua. A polícia informou que o rapaz queria levar o corpo da avó para o hospital, onde ele iria doar os próprios órgãos e “trazer a idosa de volta a vida”.

Familiares disseram que o rapaz tem problemas psiquiátricos. O homem foi encaminhado para a delegacia e depois para o pronto-socorro. Depois que receber alta, ele deverá prestar depoimento sobre o caso.

Saudades da avó

"Ele estava completamente transtornado e dizia o tempo todo que queria fazer na avó um transplante para trazê-la de volta à vida porque sentia muita saudade. Ele disse que ia doar todos os seus órgãos a ela”, afirmou o tenente Paulo Araújo, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

À polícia, testemunhas informaram que ele já teria tentado roubar o corpo do cemitério outras vezes. Ainda segundo o tenente, além da avó, que morreu em 2018, o homem tinha interesse em desenterrar outros familiares.

Segundo a polícia, ele não possui passagem ou antecedentes criminais. Se comprovado o transtorno psiquiátrico, o homem não será responsabilizado. A polícia informou que o corpo da idosa foi devolvido ao túmulo.

