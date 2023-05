Homem desfere tapa em desafeto, tenta pedir desculpa, mas é esfaqueado no Guanandi

Um homem, de 52 anos, foi esfaqueado por duas vezes na noite deste domingo (30) após um desentendimento próximo a uma conveniência do bairro Guanandi, em Campo Grande. O suspeito, de 49 anos, não foi localizado pela polícia até o momento, mas a faca usada no crime foi apreendida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), já que uma das perfurações atingiram o abdômen.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito estavam bebendo em uma conveniência e em dado momento, passaram a se desentender com o homem, de 52 anos, desferindo um tapa no rosto do homem, de 49 anos.

Após isso, a vítima decidiu procurar a casa do suspeito e pedir desculpas pelo ato, mas foi recebido a facadas pelo homem, que atingiram a panturrilha esquerda e o abdômen. Logo após isso, a vítima saiu correndo e pediu ajuda a populares.

A Polícia Militar esteve na casa do suspeito, mas apenas encontrou a faca usada no crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

