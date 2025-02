Homem desiste de viajar com a esposa e acaba esfaqueado por ela no Nova Vivendas

Um homem, de 25 anos, foi vítima de violência doméstica após ser agredido esfaqueado pela esposa, 36 anos, na madrugada deste domingo (9), enquanto dormia em casa no bairro Nova Vivendas em Campo Grande.



Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e a vítima contou que a mulher ficou insatisfeita, pois o casal havia combinado de viajar para o estado do Paraná, no entanto, o marido desistiu da viagem e não queria ir mais e no momento que ele virou as costas para dormir, a autora o acertou causando uma perfuração e também desferiu um soco em sua boca fugindo em seguida.



Em razão do ferimento da vítima na região do glúteo e do rosto ele foi encaminhado até a UPA Tiradentes, onde foi atendido e depois levado à delegacia Depac Cepol, para registro de ocorrência, mas fugiu quando soube que teria que passar por exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa resultante de violência doméstica.

