Homem discute com esposa e leva a pior ao ser esfaqueado por ela em Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado pela própria companheira logo após uma discussão na madrugada desta sexta-feira, dia 2, na região do Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.
A mulher, inclusive, já havia atentado contra a vida do marido em outra oportunidade, tanto que responder por uma tentativa de homicídio.
Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois estavam no condomínio onde moram, quando a situação ficou fora do controle e a mulher se apossou de uma faca e desferiu dois golpes, atingindo as costas e o abdômen do marido.
O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde está em observação, já que o estado de saúde é estável.
O caso foi tratado como lesão corporal dolosa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Após término, engenheiro sofre perseguição e extorsão por parte da ex em Campo Grande
Polícia
Bebedeira termina com furto de celular e homem agredido por três no Itamaracá
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Polícia
PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital
Polícia
Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Polícia
Homem procura polícia após ser ameaçado de homicídio há 32 anos em Aquidauana
Polícia
Rapaz é socorrido com vísceras expostas após ser esfaqueado em Dourados
Polícia