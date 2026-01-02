Homem discute com esposa e leva a pior ao ser esfaqueado por ela em Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado pela própria companheira logo após uma discussão na madrugada desta sexta-feira, dia 2, na região do Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A mulher, inclusive, já havia atentado contra a vida do marido em outra oportunidade, tanto que responder por uma tentativa de homicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois estavam no condomínio onde moram, quando a situação ficou fora do controle e a mulher se apossou de uma faca e desferiu dois golpes, atingindo as costas e o abdômen do marido.

O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde está em observação, já que o estado de saúde é estável.

O caso foi tratado como lesão corporal dolosa.

