Homem discute durante bebedeira e tenta matar familiares a tiros no Jardim Monte Alegre

Armado, um homem identificado como Anderson da Silva de 43 anos, atirou contra familiares, após discussão em uma residência no Jardim Monte Alegre na manhã deste domingo (2).



Conforme relatado por uma testemunha que estava no local, momentos antes do ocorrido, o grupo estava no Carnaval no Centro da cidade até que decidiram ir para casa de uma tia. Na residência quando todos estavam embriagados começou uma discussão, momento em que Anderson afirmou que retornaria para matar os familiares saindo logo em seguida em direção à sua casa.



Anderson retornou a pé efetuando vários disparos com uma arma de fogo acertando a testemunha na perna, depois disso o autor saiu do local em um Fiat Uno da cor vinho não sendo encontrado posteriormente.



A Polícia Militar foi acionada e fez o transporte da vítima até a UPA Universitária onde ele foi atendido e não corre risco de morte. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal, homicídio simples na forma tentada e disparo de arma de fogo.



