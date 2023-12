Homem diz apanhar sem motivo enquanto bebia em bar no Tijuca

Homem, de 45 anos, precisou de atendimento médico no final da tarde desta terça-feira (26), logo após ser agredido enquanto estava bebendo em um bar na Avenida Souto Maior, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

A vítima não soube dizer por qual motivo foi agredido por um homem, contudo, lembrou-se vagamente que talvez tenha falado alto com alguém, o que teria gerado a revolta no agressor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas depois foi transferido para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no hospital e conversou com a vítima, passando alguns detalhes extras e disse que sentiu falta da sua carteira, mas não se lembra totalmente se realmente estava com a carteira.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também