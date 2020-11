Homem diz que foi abordado, agredido e teve o carro roubado por duas travestis

Duas travestis, teriam agredido e roubado um veículo na madrugada desta segunda-feira (02) de um homem de 48 anos, nas proximidades da avenida Gunter Hans, em Campo Grande. Uma das travestis usava só blusa e calcinha.

Conforme o Boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava passando pela avenida Gury Marques, quando foi abordado por duas travestis, na região da Vila Albuquerque, elas estavam armadas com faca. As travestis entraram no carro e falaram para a vítima que dirigisse até o Trevo Imbirussu.

Quando chegaram no local, as travestis teriam pego a carteira da vítima,momento em que pegaram o cartão e ordenaram que passasse na maquininha delas. O homem se recusou, então as suspeitas desceram do carro, e com um pedaço de pau começaram a agredir-lo, uma delas pegou o celular dele e arremessou no muro. Em seguida, as travestis fugiram com o veículo.

Para a polícia, a vítima descreveu as travestis como morenas, magras, cabelo preto, entre 20 e 25 anos de idade e 1,70 metros de altura. Uma vestia shorts jeans e camiseta laranja a outra blusa vermelha e calcinha.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro como roubo qualificado e a polícia investiga o caso.

