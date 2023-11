Homem diz que vai 'fazer picadinho' da ex durante ameaças pelo WhatsApp

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a quarta-feira (8) depois de ameaçar a ex-mulher dizendo que iria ‘fazer picadinho’ dela. O caso aconteceu na cidade de Costa Rica.

Conforme as informações policiais, a vítima procurou as autoridades policiais há cerca de uma semana, registrando boletim de ocorrência e solicitando medidas protetivas contra seu ex-marido. Porém, no na segunda-feira (6), o homem começou a enviar áudios via WhatsApp a ameaçando, dizendo que faria “picadinho” dela.

O autor continuou pressionando a vítima para retirar as medidas protetivas e deixar sua residência. A mulher, temendo por sua vida, resolveu procurar a delegacia para registrar uma nova ocorrência.

Após o registro, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Costa Rica, foi acionada e conseguiu localizar e prender o autor, que estava em um bar no município.

Ele foi capturado e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado à autoridade policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante, que foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo poder judiciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também