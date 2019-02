Homem diz ter matado enteado após ele ter xingado sua filha

Mauricio Marques, 65 anos, foi preso por matar o enteado, Manoel Roja de Lima, 19 anos, no último dia 27 de janeiro, em Aquidauana. O autor estava foragido e foi detido em Campo Grande na quarta-feira (7).

Conforme informações da polícia, o autor e a vítima estavam em uma residência no dia do crime. Além dos dois, a filha e o genro de Maurício, mais um casal estavam no local. Em dado momento, a filha e o genro do autor tiveram um desentendimento e deixaram o local, juntamente com o outro casal, somente Maurício e Manoel continuaram bebendo.

Em depoimento, Maurício relata que “perdeu a cabeça” após a vítima ter xingado sua filha de vagabunda e provocá-lo, passando o boné em seu rosto e também desferindo dois chutes em suas costas. Após a agressão, o autor pegou uma faca de açougueiro e golpeou a vítima no tórax. Durante a briga, duas crianças, uma de sete e outra de nove anos, presenciaram o crime.

O autor ainda ressaltou que Manoel era agressivo, principalmente com mãe, que também foi ouvida e confirmou a versão do marido.

