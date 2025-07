Homem diz ter sido ameaçado com pedaço de madeira após ser atacado por cachorro em MS

Um homem, de 33 anos, foi atacado por um cachorro da raça Rottweiler enquanto passeava com a sua cadela na tarde de domingo (13), no Residencial Portal do Parque V, em Nova Andradina. Apesar do ataque, ninguém teria ficado ferido durante a ação.

Conforme o registro policial, a vítima contou que estava passeando pela avenida principal do bairro quando foi surpreendido pelo Rottweiler, que estava solto na rua. Ao ser atacado, o homem reagiu dando um golpe na parte traseira do cachorro, na tentativa de evitar algo mais grave.

Com medo, ele correu para casa e se escondeu, acionando a Polícia Militar. Durante diligências pela região, as equipes encontraram o proprietário do animal, sendo um homem de 39 anos.

Para as autoridades, o homem contou que o cão fugiu de casa após a coleira romper, aproveitando que o portão estava aberto. Ele chegou a mostrar a coleira arrebentada pela os policiais, comprovando assim sua versão dos fatos.

A vítima contou que tentou conversar com o tutor do cachorro, sendo ameaçado com um pedaço de madeira. O possível desentendimento verbal será apurado pela autoridade policial.

Diante da situação, ambas as partes foram levadas para a delegacia, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também