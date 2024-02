Homem dorme em calçada na frente de casa, apanha e tem carteira roubada

Um homem, de 49 anos, foi roubado após deitar na calçada em frente à sua residência e ser agredido com diversos socos em Cassilândia. As informações são do portal MS Todo Dia.

Aos policiais, o homem contou que havia ingerido muita bebida alcóolica e estava bêbado. Ao chegar em sua residência, acabou por não entrar e deitou na calçada, dormindo lá mesmo.

Ele acabou sendo acordado após ser agredido com diversos chutes. Além de ser agredido, ele também teve sua carteira roubada após os chutes.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

