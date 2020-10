Homem é abandonado em construção com a cabeça rachada

Um homem de 37 anos que foi espancado e abandonado em uma construção, na noite deste sábado (24), em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande. Ele estava ensanguentado e foi levado para o hospital para ser melhor avaliado.

Por volta das 19h30 deste sábado (24) populares acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando viram o homem caído inconsciente e muito machucado no rosto, com parte do crânio a mostra devido aos ferimentos.

Ele teria sido espancado a pauladas. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade. A polícia ainda não sabe quem poderia ter cometido o crime ou o que teria motivado o espancamento.

O homem deve ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao traumatismo craniano.

Deixe seu Comentário

Leia Também