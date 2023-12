Homem é abordado por dupla em moto e consegue fugir de tentativa de roubo na Afonso Pena

"Um susto", relatou o cientista da computação, Jiyan Yari de 50 anos, após sofrer uma tentativa de assalto na noite de ontem (4), na Afonso Pena, na região do Jardim dos Estado, próximo ao Café Mostarda em Campo Grande.

Jiyan estava em um local próximo do bar e restaurante Café Mostarda e conta que quando ia embora por volta de meia-noite e meia, foi até o carro quase uma quadra de distância a frente do estabelecimento onde estava e escutou um barulho de moto se aproximando. "Olhei para trás e a moto passou e parou na minha frente, um dos rapazes foi descer, e colocou a mão na cintura, foi nesse momento que eu sai correndo".

A vítima relatou ao JD1 que atravessou a rua e subiu o canteiro em direção ao Café Mostarde e a dupla na moto o seguiu na contramão na Afonso Pena e pouco tempo depois desistiu, quando percebeu a aproximação da vítima até o bar onde tinha mais pessoas.

Segundo Jiyan, o fato dele ter pego o celular para ver algumas mensagens pode ter atraído os suspeitos, que não tiveram tempo de executar o crime. A vítima conta que não chegou a realizar o boletim de ocorrência, pois chegou em casa tarde e já estava assustado, mas nas redes sociais ele deixou o recado. "Muito cuidado, Campo Grande está ficando muito perigoso. Jamais imaginei que em local tão nobre da cidade pudesse ocorrer este tipo de situação".

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também