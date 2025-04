Homem é acusado de estupro e acaba espancado por grupo na Vila Aimoré

Homem, de 46 anos, foi espancado por um grupo de pessoas no final da tarde desta quinta-feira (24), Avenida Guaicurus, na Vila Aimoré, em Campo Grande. Ele foi acusado de estuprar uma mulher.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida quando um veículo de passeio se aproximou e vários indivíduos desceram e passaram a agredi-lo com a parte de trás de um facão.

Um dos suspeitos o acusou de estuprar a esposa dele. A vítima passou por vários momentos de agressões, de tortura com a tentativa de ter a unha do pé arrancada, além de ameaças que o grupo iria arrancar as partes íntimas.

Após o grupo se dispersar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, encaminhando ele para atendimento na Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

