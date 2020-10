Homem é acusado de exigir sexo sob ameaça de faca a uma sobrinha

Brenda Assis, com informações Diário Corumbaense

Homem de 68 anos é acusado de importunação sexual, após ameaçar com uma faca a adolescente de 17 anos. O caso aconteceu na quarta-feira (7), em uma casa, em Corumbá. O autor queria fazer sexo com a garota, foi detido por populares.

Segundo o site Diário Corumbaense, a menor relatou que estava na casa, deitada no sofá, quando o autor, que é seu tio, entrou e com uma faca exigiu manter relação sexual com ela. O homem começou a acariciá-la e ainda teria dito que após o sexo, daria dinheiro à vítima, trancando a porta da sala.

Mesmo com as ameaças, a adolescente conseguiu ir para outro cômodo da residência e pedir ajuda através de celular. Equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, encontrou o acusado sentado em uma pedra, nas proximidades da casa. O homem apresentava ferimentos na cabeça, nariz e algumas escoriações pelo corpo.

Ele disse desconhecer as acusações feitas pela sobrinha e que "alguém" o agrediu e o roubou, levando sua carteira contendo o valor de R$ 280,00.

O acusado foi levado ao pronto-socorro e permaneceu em observação médica e sob escolta policial por causa da importunação sexual denunciada.

