Homem é acusado de furtar colchão e leva paulada na cabeça em Nova Andradina

Acusado de furtar um colchão, um homem, de 39 anos, levou uma paulada na cabeça no terminal rodoviário em Nova Andradina. O caso aconteceu durante a tarde de segunda-feira (1°). Os dois são moradores de rua.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas no local quando visualizou a vítima correndo e sendo perseguida pelo autor, de 32 anos, que estava armado com um pedaço de madeira. A vítima estava ensanguentada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, indo até o local e prestando os primeiros socorros ao homem. Depois disso, ele foi encaminhado para o Hospital Regional, onde receberia atendimento médico especializado.

Por estar muito exaltado e nervoso, o autor precisou ser algemado e ainda assim, continuou ameaçando a vítima na frente dos militares. Quando questionado, ele disse ter perdido a cabeça depois que teve um colchão furtado, acusando o homem.

Durante as ameaças, ele chegou a dizer que iria matar a vítima ‘custe o que custar’ quando sair da prisão. O homem acabou sendo encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

