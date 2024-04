Homem é acusado de sumir com chave de carro e leva facada no pescoço

Homem, identificado apenas como ‘Mauro Paragui’, teria esfaqueado um amigo, de 50 anos, no pescoço depois de o acusar de sumir com a chave do seu carro. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira (5), no bairro Vila Mariana, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, Mauro estava procurando a chave de um Chevrolet Corsa, quando foi até a casa da irmã da vítima. No local, ele disse que se encontra-se o homem iria matá-lo.

Momentos depois, Mauro Paraguai encontrou a vítima na rua e sem dizer nada, apenas o golpeou na região do pescoço, fugindo na sequência. O homem foi socorrido por uma testemunha, que ajudou a estancar o sangramento intenso. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, levando-o para o Hospital da Vida.

Para a polícia, a vítima disse que o autor vive na casa da ex-mulher bebendo. Essa não seria a primeira vez que os dois brigam, já que são amigos há algum tempo. Ainda em seu relato, o homem disse que após ter sido esfaqueado, foi informado que o veículo de Mauro havia sumido de onde estava estacionado, mostrando que Mauro pode ter encontrado a chave.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar em perigo de vida, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

