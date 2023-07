Homem é acusado de suposto estupro e espancado por dupla em Campo Grande

Um homem, de 55 anos, foi parar na Santa Casa de Campo Grande após ser espancado por dois homens durante a madrugada desta quarta-feira (19), em seu bairro, na região do Monte Alegre. Ele teria sido acusado de suposto estupro de vulnerável pela ex-mulher.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação aconteceu por volta da meia-noite de hoje, quando a vítima estava próximo a sua residência e foi abordado pela dupla de agressores.

Com a presença da Polícia Militar no hospital, o homem relatou que sua ex-mulher o acusa de ter cometido um estupro de vulnerável e que um dos agressores seria o pai da suposta vítima de abuso sexual, e que estava acompanhado de outro rapaz.

O espancamento deixou marcas no rosto, braços e costas da vítima, que procurou atendimento médico na Santa Casa. O homem foi orientado a procurar a delegacia quando receber alta médica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

