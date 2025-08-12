Menu
Polícia

Homem é agredido a pauladas após briga em bar de Santa Rita do Pardo

Mesmo ferido, ele procurou um hospital da cidade para receber atendimento médico

12 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerdaVítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda   (Imagem Ilustrativa)

Homem, de 53 anos, foi agredido com pauladas na cabeça durante a manhã de segunda-feira (11), após brigar com um casal em um bar localizado em Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava estabelecimento quando começou a brigar com uma mulher, identificada como ‘Fernandinha’, e o marido dela. Os três então seguiram discutindo até perto da casa do casal.

Na região, eles começaram as agressões físicas. Em determinado momento, o marido da mulher pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima com golpes na cabeça. Mesmo ferido, o homem foi até o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pedindo socorro.

A Polícia Militar então foi acionada para ir até a unidade de saúde, onde conversou com a vítima. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

