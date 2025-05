Homem é agredido a pauladas dentro de casa em Dourados

Um homem, de 52 anos, foi agredido a pauladas durante a tarde de sábado (10) dentro da própria casa, no Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o autor, de 32 anos, teria começado a confusão em um bar da região. Depois disso, ele foi até a casa da vítima para tentar agredir outro morador, porém, durante a briga, o dono do imóvel tentou intervir e acabou sendo atingido por um pedaço de madeira.

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e, com base nas características repassadas pelas testemunhas, conseguiu localizar o suspeito nas imediações. Ele confessou a agressão e relatou que o desentendimento teria começado por conta de uma bicicleta que pegou sem autorização, mas que depois devolveu.

A vítima foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital da Vida com suspeita de fratura no braço. O agressor, que não apresentava lesões, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. O pedaço de madeira usado na agressão não foi encontrado.

