Polícia

Homem é agredido após acusar desconhecido de furto em Campo Grande

Ele precisou ser socorrido e levado para a Santa Casa

05 outubro 2025 - 16h11Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Homem de 41 anos precisou ser socorrido após ser atingido por golpes de barra de ferro ao ameaçar suposto ladrão, de 36 anos, na Vila Progresso, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de sábado (4).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para anteder um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço indicado conversou com o autor da agressão, que detalhou estar em um bar quando o homem chegou armado com dois facões e começou a fazer ameaças, dizendo que ele havia furtado um equipamento em sua oficina.

Para não ser assassinado, o suspeito correu para casa, mas foi alcançado pela vítima que voltou a fazer ameaças e acusações. Com medo, o homem pegou uma barra de ferro e desferiu dois golpes contra o outro, causando dois cortes profundos e uma possível fratura no ombro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para Santa Casa. Enquanto isso, o outro envolvido na confusão acabou sendo levado para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com os facões e a barra de ferro.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

