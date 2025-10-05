Homem é agredido após acusar desconhecido de furto em Campo Grande

Homem de 41 anos precisou ser socorrido após ser atingido por golpes de barra de ferro ao ameaçar suposto ladrão, de 36 anos, na Vila Progresso, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de sábado (4).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para anteder um caso de vias de fato. Ao chegar no endereço indicado conversou com o autor da agressão, que detalhou estar em um bar quando o homem chegou armado com dois facões e começou a fazer ameaças, dizendo que ele havia furtado um equipamento em sua oficina.

Para não ser assassinado, o suspeito correu para casa, mas foi alcançado pela vítima que voltou a fazer ameaças e acusações. Com medo, o homem pegou uma barra de ferro e desferiu dois golpes contra o outro, causando dois cortes profundos e uma possível fratura no ombro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para Santa Casa. Enquanto isso, o outro envolvido na confusão acabou sendo levado para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com os facões e a barra de ferro.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também