Homem é agredido com pau e machete pelo próprio irmão em Ponta Porã

Um homem de 48 anos foi encontrado trancado no banheiro, gritando, todo machucado e com um corte na cabeça na madrugada deste domingo (2), em Ponta Porã - 313 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 4h, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviam gritos de socorro em uma chácara localizada no Bairro Jardim Planalto.

Ao chegarem ao local, os policiais ouviram os gritos de uma pessoa pedindo ajuda. Após se identificarem como agentes de segurança, a vítima informou que estava trancado no banheiro, todo machucado.

Os policiais arrombaram a porta da propriedade e conseguiram resgatar o homem. À polícia, a vítima relatou ter sido agredida pelo seu irmão, de 41 anos, e um comparsa desconhecido.

De acordo com a vítima, o irmão, que é usuário de drogas, invadiu a residência durante a noite, armado com um facão. Ele, junto com o comparsa, exigiu que a vítima entregasse todo o dinheiro que possuía, sob ameaças.

Após subtrair R$ 200, os agressores iniciaram uma série de torturas físicas, utilizando pauladas e cortes de machete, enquanto exigiam que a vítima entregasse uma quantia maior, que acreditavam que ele havia recebido de seu patrão.

A situação se agravou quando a vítima conseguiu se trancar no banheiro, onde ficou a mercê das ameaças dos agressores, que tentaram atear fogo, jogando gasolina na porta do banheiro, porém, desistiram após não encontrarem fósforo ou isqueiro para concluírem a ação.

Quando a vítima começou a gritar e a pedir por socorro, os autores fugiram do local.

A polícia, em diligências, conseguiu localizar o irmão nas proximidades da Avenida Belmiro de Albuquerque. Durante a abordagem, ele negou qualquer envolvimento no crime, apesar de ter um histórico criminal extenso, incluindo passagens por estupro, furto e violência doméstica.

O autor possui, ainda, três mandados de prisão em aberto no Paraguai pelos crimes de roubo e homicídio de um idoso.

