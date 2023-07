AGORA: Homem é agredido com paulada na cabeça no Jardim Noroeste

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi agredido com uma paulada na cabeça no final da tarde desta terça-feira (11), na Rua da Conquista, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o homem estava bebendo em um bar, quando em dado momento um dos frequentadores do estabelecimento não gostou dele e o agrediu com uma paulada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento básico à vítima, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário para avaliação médica dos ferimentos.

O agressor fugiu do local antes da chegada do socorro.

