Homem é agredido durante bebedeira com amigo em Campo Grande

Homem, de 46 anos, foi agredido durante uma briga com o amigo na madrugada desta segunda-feira (1°), no Residencial Ana Maria do Couto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado para verificar um caso de lesão corporal. Ao chegar, os militares encontraram uma testemunha, responsável por acionar o socorro depois de achar a vítima caída no meio da rua. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, prestando os primeiros atendimentos e levando o homem para a Santa Casa com afundamento do osso do rosto e hemorragia intensa.

Populares contaram aos policiais que a vítima mora na mesma rua onde foi encontrada caída. No endereço, fizeram contato com a esposa do homem, sendo informados de que ele estava bebendo com o autor quando começaram a se desentender.

Em determinado da briga, ainda segundo o registro policial, a vítima teria se levantado e ido até sua residência para pegar uma barra de ferro. Ao retornar para o endereço em que estava, acabou entrando em luta corporal com o amigo e foi agredido.

O autor fugiu logo após as agressões e a vítima ficou caída no chão até a chegada do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

