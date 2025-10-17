Homem é agredido e esfaqueado em briga no Centro de Campo Grande

Homem de 44 anos foi esfaqueado durante uma briga ocorrida na madrugada desta sexta-feira (17) na ‘rodoviária velha’, localizada na Rua Joaquim Nabuco, em Campo Grande.
Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no endereço indicado, testemunhas detalharam que a vítima, conhecida como ‘Douradinho’ estava sangrando muito.
O homem então contou que os suspeitos era um casal, onde a mulher foi identificada como ‘Camila Catuaba’ e o homem como Vinicius. Ele detalhou estar no local quando os dois chegaram já desferindo golpes com um pedaço de pau, causando-lhe uma lesão na cabeça e nos dois braços. Além disso, foi esfaqueado.
Ainda em seu relato, a vítima disse ter uma ‘guerra’ com a suspeita, mas negou dar mais informações a respeito das desavenças. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, socorrendo a vítima e a encaminhando até a Santa Casa.
Os suspeitos foram procurados, mas não chegaram a ser localizados pelas autoridades. Os fatos foram então encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde acabaram sendo registrados como lesão corporal dolosa.